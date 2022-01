Kristen Stewart : 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur la Diana de Spencer

Kristen Stewart sera-t-elle dans la course aux Oscars cette année ? L'actrice n'a en tout cas jamais été aussi proche des nominations grâce à son rôle dans Spencer, réalisé par Pablo Larraín. Celle qui incarnait Bella Swan s'est transformée en Diana pour ce film qui raconte un week-end de la vie de la Princesse de Galles, alors que son mariage avec le Prince Charles prend l'eau. Un film à voir dès ce lundi 17 janvier 2022 sur Amazon Prime Vidéo en France. Pour fêter l'arrivée du film sur la plateforme, voici 5 infos méconnues sur l'actrice.

1. Le prix fou de sa perruque dans Spencer

Dans Spencer, Kristen Stewart est presque méconnaissable dans le rôle de Lady Di. En plus d'avoir adopté un accent britannique, l'américaine a aussi droit à une sublime garde de robe... et à une perruque plus vraie que nature. Si, au départ, Kristen Stewart ne souhaitait pas porter de perruque pour le tournage du film, elle a finalement dû se soumettre à ce choix de l'équipe. Et pour recréer le look de la princesse décédée, l'équipe a vu gros. Très gros : chacune des deux perruques utilisées pour le tournage a coûté pas moins de 6000 dollars ! Il a fallu six semaines de travail pour recréer le blond de Lady Di sur ces cheveux artificiels. Le résultat est à la hauteur :