La Méthode Williams : Will Smith signe le rôle de sa vie en père de Venus et Serena Williams

Will Smith s'est tout de suite reconnu dans ce rôle de père totalement dévoué à ses filles. Cette prestation fait écho pour lui à ses rapports avec ses propres enfants, Jaden et Willow. "J'ai su que je voulais montrer au monde un père en train de protéger sa fille comme ça."

L'acteur souligne que La Méthode Williams n'est pas qu'un film sur le tennis destiné aux fans de sport. Son impact est bien supérieur. "Ce n'est pas vraiment un film sur le tennis – c'est un film sur la famille, sur la confiance en l'autre, sur l'amour qui triomphe de nombreux obstacles. C'est sans doute paradoxal, mais voilà un film qui parle de deux championnes de tennis, parmi les plus célèbres au monde, mais dont le tennis n'est que le sixième sujet par ordre d'importance. J'ai déjà tourné des films sur des personnages réels et on se rend compte qu'on le fait d'abord pour les gens dont on parle et leurs proches."

Comment devenir Richard Williams ?

A cause du COVID, Will Smith n'a pas pu passer autant de temps que prévu avec le père de Venus et Serena Williams. Mais il a étudié ses vidéos, son livre, ses passages à la télévision. "Quand je choisis un rôle, j'essaie de trouver ce que j'ai en commun avec le personnage" confie Will Smith à EW. "Ce qui me rapproche de Richard, c'est que personne ne croyait en moi. Comme personne ne croyait en lui. Quand tu as un rêve aussi énorme soit-il et que tout le monde ne cesse de te dire que c'est impossible, que tu es idiot de t'obstiner, tu te fortifies. Lui comme moi avons refusé d'écouter les autres et avons tenu bon. On ne pouvait pas faire autrement. C'était vital et on était persuadés d'avoir raison. Pour le rôle, j'ai également puisé dans ma relation avec ma fille Willow pour comprendre le cheminement émotionnel d'une jeune femme".

Une maquilleuse et une prothésiste se sont consacrées à la transformation physique de Will Smith. À l'origine, l'acteur devait recourir à bien plus de prothèses mais il a finalement été décidé de lui apporter le minimum de retouches artificielles au niveau des sourcils et des oreilles. " On a donc apporté quelques infimes changements à son visage et le spectateur ne s'en rendra sans doute même pas compte." explique le prothésiste. "Quand on le regarde, on n'a pas affaire à une caricature. On voit Richard que Will a réussi à incarner à sa manière". Pour le comédien, l'accessoire qui lui a permis de rentrer dans la peau de Richard Williams a été... le short ! "Je ne sais pas pourquoi, mais à mes yeux ses shorts bien ajustés constituaient son allure tennistique ! Ce sont ses shorts moulants et ses chaussettes montantes qui m'ont permis de me plonger dans l'état d'esprit de Richard".

Résultat, Will Smith trouve avec La Méthode Williams son meilleur rôle depuis longtemps. Quant au film, il est touchant, euphorisant et une vraie réussite.

La Méthode Williams, actuellement au cinéma.

Publi-communiqué.