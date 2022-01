Oubliez Libérée, délivrée : We Don't About Bruno bat des records... et vous n'en avez peut-être jamais entendu parler !

La chanson la plus populaire de Disney depuis 26 ans

Reprise en masse sur TikTok, We Don't Talk About Bruno a réussi l'exploit de se hisser à la hauteur d'un hit inoubliable de Disney : Libérée, Délivrée (Let it Go en anglais). Encore mieux : la chanson de Encanto a pulvérisé le record du titre chanté par Idina Menzel : si Let it Go s'était classée numéro 5 du Billboard Hot 100 en avril 2014, We Don't Talk About Bruno vient de se hisser à la 2ème place en ce début de semaine du 24 janvier 2022. Un succès fou, inédit depuis 26 ans !

We Don't Talk About Bruno est donc devenue l'une des chansons les plus populaires de l'histoire de Disney, et la plus populaire du XXIème siècle pour le moment. Et ce n'est peut-être pas fini ! Si le titre continue de grimper dans les charts, il pourra atteindre le précédent record de Disney : la seule chanson a avoir été classée numéro 1 des charts aux US est A Whole New World (Ce rêve bleu) sortie en 1993 ! Pour comparaison, Can You Feel the Love Tonight, extraite du Roi Lion, n'était arrivée qu'à la 4ème place en 1994 et Colors of the Wind (L'air du vent) de Pocahontas, s'était classée également en 4ème position du top en 1995.

Un succès inattendu

Une popularité folle qui surprend tout le monde, à commencer par Lin-Manuel Miranda. Dans une récente interview, il a confié qu'il ne s'attendait absolument pas que ce soit ce titre de la bande-originale qui soit le plus populaire. Une popularité qui ne marque peut-être que le début du succès pour la bande-originale de Encanto. Sept chansons du films se sont classées dans le Hot 100. L'une d'elles, Surface Pressure (Sous les apparences en français), a même atteint la 10ème place du top cette semaine. Un succès qui a traversé les frontières américaines : We Don't Talk About Bruno est aussi déjà numéro 1 du UK Singles Charts. Un phénomène qui n'a pas (encore ?) atteint la France puisque le titre n'est pas présent dans le top singles (ni dans le top streaming). Jusqu'à quand ?