D'où l'on vient : les secrets de fabrication du film musical qui va enchanter votre été (interview)

Un projet sur 13 ans

D'où l'on vient arrive enfin au cinéma et faire naître le film a été un véritable chemin de croix pour les producteurs. A l'origine, In the Heights est une comédie musicale, la toute première écrite par Lin-Manuel Miranda, des années avant Hamilton, sa comédie musicale à succès disponible sur Disney+. C'est dès 1999, alors qu'il venait de débuter ses études à l'université, que Lin Manuel-Miranda commence à écrire les chansons. En 2005, la comédie musicale est jouée pour la première fois dans le Connecticut avant d'arriver d'abord off-Broadway puis à Broadway en 2008. Lin-Manuel Miranda incarne alors le personnage de Usnavi, joué par Anthony Ramos dans le film. Face au succès du spectacle, Universal Pictures acquiert les droits d'adaptation dès 2008. Après de nombreux faux bonds (Kenny Ortega, réalisateur de High School Musical, est un temps attaché au projet), ce n'est qu'en 2016 que le réalisateur Jon M. Chu, qui a aussi mis en scène le film Crazy Rich Asians, rejoint le projet.

Mais pourquoi une telle attente ? Il y a plusieurs raisons à cela comme l'a expliqué Lin-Manuel Miranda en interview pour PRBK : "Il y avait de nombreux challenges logistiques, comme par exemple tourner en extérieur et tourner ces chorégraphies (...) Mais il y avait aussi d'autres défis plus existentiels, le fait qu'il fallait prendre le risque de raconter ce genre d'histoires, que les studios osent mettre en avant des acteurs qui n'ont pas joué dans un film de super-héros ou une franchise. On a fait face à tous ces challenges."

Autre obstacle majeur ? Le fait que le film ait réellement été tourné à New York. "Décider de tourner le film à New York a été très compliqué. (...) L'une des séquences les plus importantes a été tournées dans une ancienne station de métro qui se trouve sous une autre station de métro en activité. On ne peut y tourner qu'une journée en théorie, même si on a eu droit à une exception avec deux jours de tournage mais sans répétitions." nous a confié Quiara Alegría Hudes, scénariste du film qui a aussi travaillé sur la comédie musicale.