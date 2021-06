Cruella : une origine-story d'enfer

Depuis quelques années déjà, la mode est aux remakes et autres reboots de dessins-animés cultes du côté de Disney. La Belle et la Bête, Le livre de la jungle, Le Roi Lion, Aladdin, La Belle et le Clochard, Mulan et bientôt La Petite Sirène ou Peter Pan, les projets se sont enchaînés et on a parfois eu du mal à voir l'intérêt tant certains films étaient littéralement les copiés-collés des originaux. Si vous avez envie d'originalité tout en retrouvant des personnages connus, Cruella est là !

Cruella, ça raconte quoi ?

Estella est une jeune fille intrépide et rebelle qui n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Après la mort tragique de sa mère, elle se retrouve orpheline et débarque à Londres. Des années plus tard, Estella rêve de devenir styliste et va décrocher un emploi auprès de La Baronne, diva de la mode. Mais une révélation va faire ressortir la facette sombre de la personnalité d'Estella : Cruella.

Les origines de Cruella

Apparue pour la première fois dans le film d'animation Les 101 Dalmatiens (sorti en 1961), Cruella d'Enfer est l'une des méchantes cultes du monde de Disney. Pourtant, le passé de ce personnage n'a jamais été évoqué au cinéma, bien que Cruella ait aussi été jouée par Glenn Close dans deux films. Cette fois, c'est donc la bonne. Avec Cruella, vous allez pouvoir découvrir les origines du personnage. Des origines qui nous ramènent dans le Londres des années 70 à une époque où la méchante ne l'était pas vraiment.

Le film débute alors que la jeune Estella survit entre petits boulots et délinquance... jusqu'à ce qu'une rencontre déterminante la fasse basculer du côté obscur et fasse renaître son double maléfique : Cruella. Si Cruella est méchante, elle est aussi une jeune créatrice bourrée de talent qui va secouer la scène de la mode londonienne.