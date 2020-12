Mulan : les 14 plus grosses différences entre le remake et le dessin-animé

1. Li-Shang devient deux personnages

Notre coeur s'est un peu brisé mais on était prévenu : Li-Shang, le commandant et love-interest de Mulan dans le dessin-animé n'est pas présent dans le film. A la place, le personnage est "divisé" en deux. D'un côté, il y a le commandant Tung, joué par Donnie Yen, qui est le leader de l'armée et le mentor de Mulan. De l'autre, on retrouve Chen Honghui (Yoson An). Il est un simple soldat dans l'armée, au même titre que Mulan.