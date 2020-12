Mulan (Disney+) : un remake à la hauteur du dessin-animé ?

L'année 2020 a été particulièrement compliquée pour le monde du cinéma. Si certains ont opté pour repousser les sorties de leurs films, reprogrammés pour la plupart pour 2021, les studios Disney ont adopté une autre stratégie. Si Black Widow et le catalogue Marvel a eu droit à un report, ce n'est pas le cas du film Pixar Soul, prévu pour le 25 décembre, et pour le remake de Mulan. Aux Etats-Unis, le film réalisé par Niki Caro a été mis en ligne le 4 septembre, d'abord avec des frais supplémentaires. Trois mois après la sortie US, Mulan débarque donc en France, et pas besoin de mettre la main au portefeuille puisque les abonnés de Disney+ peuvent voir le film gratuitement. Avant que le coronavirus ne vienne bousculer notre vie et les plans de Disney, nous avions pu voir Mulan sur grand-écran. 9 mois plus tard, on peut (enfin !) vous en parler.

Une réinvention plus qu'un remake

Depuis quelques années déjà, Disney semble avoir décidé de faire revivre ses grands classiques en live-action, c'est-à-dire avec de vrais acteurs. Parmi ces films, deux genres s'opposent : les remakes copiés-collés (ou presque) et les films qui sortent des sentiers battus pour proposer une autre histoire. Si La Belle et la Bête, Le Roi Lion ou encore Aladdin ont suivi la première voie, les producteurs de Mulan ont décidé d'apporter des changements majeurs par rapport au dessin-animé culte sorti en 1998. Plutôt qu'un simple remake, c'est donc plus une réinvention que vous allez pouvoir découvrir dès aujourd'hui sur la plateforme.

La base reste la même : Mulan, une jeune femme aventureuse ne veut pas suivre le chemin qui semble tout tracé pour elle. Alors que ses parents veulent la marier, elle va sans leur en parler rejoindre l'armée pour sauver son père, appelé à rejoindre les rangs pour combattre les guerriers Ruanruan. Elle prend alors l'apparence d'un garçon et va entrer dans la légende.