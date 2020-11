Soul : Omar Sy, Camille Cottin et Ramzy vont vous émerveiller dans le nouveau Pixar (bande-annonce)

Pixar va nous gâter ce Noël avec Soul. Le feelgood movie idéal de la fin 2020 pour ceux qui ont su garder leur âme d'enfant.

A la découverte du monde des âmes

Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe Gardner a enfin l'opportunité de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais un malencontreux faux pas le précipite dans le "Grand Avant" – un endroit fantastique où les nouvelles âmes acquièrent leur personnalité, caractère et spécificité avant d'être envoyées sur Terre. Bien décidé à retrouver sa vie, Joe fait équipe avec 22, une âme espiègle et pleine d'esprit, qui n'a jamais saisi l'intérêt de vivre une vie humaine.

En essayant désespérément de montrer à 22 à quel point l'existence est formidable, Joe pourrait bien découvrir les réponses aux questions les plus importantes sur le sens de la vie.

Le film le plus fou et osé de Pixar

Soul touche en plein coeur et s'annonce comme un nouveau chef d'oeuvre à inscrire au palmarès de Pixar. Réalisé par Pete Docter, à qui l'on doit Là-Haut, Monstres et Cie mais aussi Vice-Versa, Soul résonne comme un véritable hymne à l'amour, à l'amitié, aux petits plaisirs de la vie et à la musique. Le genre de film qui fait du bien à l'âme en ces temps confinés.

Une VF pétillante !

Si dans la version originale, c'est Jamie Foxx qui incarne Joe Gardner, en France Omar Sy a décroché le rôle de Joe Gardner. Camille Cottin (Dix Pour Cent) est 22 tandis que Ramzy donne vie au déjanté Vendelune. Un trio gagnant pour petits et grands.

Soul, dès le 25 décembre sur Disney+