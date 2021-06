Freaky : 3 bonnes raisons d'aller voir le film d'horreur délirant avec Kathryn Newton

1. Freaky, un film d'horreur aussi sanglant que drôle

Le nouveau film de Blumhouse Productions est à voir d'urgence ! Freaky est un film d'horreur aussi flippant et sanglant que drôle et délirant. L'histoire ? Millie Kessler (jouée par Kathryn Newton) est une lycéenne de 17 ans, timide et peu populaire. Et un jour, elle croise le Boucher (incarné par Vince Vaughn), un dangereux serial-killer. Sauf qu'en essayant de la tuer avec une ancienne dague, l'arme leur fait changer de corps. Résultat ? Millie se réveille dans la peau d'un tueur en série de 50 ans et le Boucher se retrouve sous les jolis traits d'une ado au visage angélique. Aider de ses BFF Nyla (Celeste O' Connor) et Joshua (Misha Osherovich), Millie a 24 heures pour récupérer son corps.

Ce body swap movie rappelle forcément Freaky Friday : Dans la peau de ma mère avec Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis. Sauf qu'il va plus loin dans le délire de l'échange de corps. En plus de créer des scènes marrantes et totalement WTF, le body swap provoque aussi des scènes terrifiantes. Freaky arrive ainsi à mêler à la perfection film d'horreur et comédie, alternant entre les moments de suspense et de tension intense et les séquences ultra fun et décalées qui font vraiment rire.