Freaky, Your Name, Volte Face... les body swap movies qui nous retournent le cerveau

Le pitch : Archer (John Travolta), un agent du FBI, et Castor (Nicolas Cage), un terroriste, passent leur temps à se courir après. Un jour, à la suite d'un affrontement, Castor termine dans le coma. Problème : celui-ci avait préalablement placé une bombe chimique dans les rues de Los Angeles. Afin d'empêcher son explosion, Archer prend alors son visage (grâce à une opération) pour gagner la confiance de son frère et obtenir des informations. Problème n°2 : dans le même temps, Castor se réveille et décide de prendre la vie de Archer en lui empruntant à son tour son visage.

Pourquoi on aime : tout est dans le synopsis, Volte Face est un thriller totalement improbable. Pour certains c'est un film culte, pour d'autres un nanar de qualité, mais une chose est sûre : on ne s'ennuie jamais devant. Ca va à 100 à l'heure, le duo Travolta / Cage nous offre des séquences épiques et le concept de "over the top" est mis à rude épreuve pour notre plus grand bonheur.

Le plus romantique : Your Name (2016)