Kathryn Newton (Freaky) : 4 choses que vous ne saviez pas sur l'actrice

Elle n'a jamais eu de petit ami

La nouvelle coqueluche d'Hollywood serait un coeur à prendre. Eh oui, si pour elle côté vie professionnelle les rôles s'enchaînent et qu'elle fait partie des étoiles montantes du cinéma US, en revanche côté vie privée, c'est le calme plat. Elle est célibataire depuis toujours. Mais comme elle l'a déclaré au Cosmopolitan, elle est très bien ainsi. "Je n'ai jamais eu de petit ami" a-t-elle assuré, précisant qu'aucun acteur du casting ne s'est mis en couple sur le tournage de The Society (qui n'aura pas de saison 2). Kathryn Newton n'a pas envie de sortir avec des acteurs car elle a peur de vivre "une déception" : "J'ai vu tellement de filles de mon âge avoir le coeur brisé".

Elle est amie avec une star de Riverdale

Par contre, elle a plein d'amis ! Et parmi eux, il y a des stars de Netflix. Kathryn Newton est en effet proche de l'actrice Camila Mendes (Veronica dans Riverdale) et des acteurs Graham Phillips (Nick St Clair dans Riverdale et Nate dans Atypical) et Miles Heizer (Alex Standall dans 13 Reasons Why).

