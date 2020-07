Hamilton : pourquoi la diffusion de la comédie musicale sur Disney+ est un événement

Pourquoi Hamilton a été acclamée

D'abord présentée off-Broadway début 2015, Hamilton a fait ses débuts à Broadway sur la scène du Richard Rodgers Theatre en août de la même année. Un succès immédiat pour la comédie musicale qui a été acclamée à plus d'un titre. D'abord pour sa musique qui mélange plusieurs styles dont le hip-hop, le R&B et la pop, en plus du style plus classique des chansons de comédies musicales. Mais aussi pour son casting : pour jouer les pères fondateurs, tous blancs, la comédie musicale a misé sur des acteurs de couleur. "Notre casting ressemble à l'Amérique d'aujourd'hui et c'est fait exprès. C'est une façon de vous plonger dans notre histoire et de laisser ce que vous savez sur les pères fondateurs à la porte (...) Nous utilisons l'histoire de vieux hommes blancs morts avec des acteurs de couleurs et cela fait que l'histoire est plus accessible pour un public contemporain" a confié Lin-Manuel Miranda, l'acteur principal mais aussi compositeur de Hamilton.

La révélation Lin-Manuel Miranda

Hamilton, justement, a permis à Lin-Manuel Miranda de s'imposer encore plus à Hollywood. Avant cela, le compositeur, chanteur, rappeur, dramaturge et producteur (oui, rien que ça !) avait déjà fait parler de lui avec la comédie musicale In the Heights jouée à partir de 2008 à Broadway ainsi qu'avec une autre comédie musicale : Bring it On, adaptée du film American Girls. Artiste aux multiples facettes, il a composé des chansons pour le film Vaiana, a joué au cinéma dans Le retour de Mary Poppins et à la télévision dans de nombreuses séries dont His Dark Materials.