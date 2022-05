Doctor Strange 2 : la scène post-générique expliquée, on vous dévoile qui est ce mystérieux personnage

Quelques mois après la nouvelle aventure solo de Peter Parker au cinéma dans Spider-Man : No Way Home (enfin, presque solo...), l'exploration de la nouvelle phase du MCU se poursuit actuellement au cinéma avec le film Doctor Strange 2 - In the Multiverse of Madness.

Un nouvel épisode qui permet au personnage de Benedict Cumberbatch de nous rappeler l'importance de ses pouvoirs, mais également de lier un peu plus cette franchise cinématographique de Marvel à ses propres séries disponibles sur Disney+ comme WandaVision ou encore Loki.

Une scène post-générique intrigante pour Doctor Strange 2

Malgré tout, comme à quasiment chaque film du MCU, ce Doctor Strange 2 ne se contente bien évidemment pas de raconter une histoire à travers quelques crossovers, il ouvre également la porte à un chapitre plus important pour la suite de cette phase. En effet, sans grande surprise, on a le droit à une scène post-générique très intrigante.

Au programme ici ? Alors que l'on retrouve Strange en train de marcher dans les rues de New York, ce dernier fait face à l'ouverture d'un portail très spécial puisque, à l'instar du premier film, celui-ci semble mener tout droit vers la Dimension Noire. Toutefois, ce n'est pas la terrible entité Dormammu qui apparaît cette fois-ci à l'écran, mais une nouvelle héroïne incarnée par Charlize Theron. De même, plutôt que de menacer le pote de Wong, cette dernière l'invite étonnamment à la rejoindre afin de sauver (encore une fois) l'univers.

Qui est la mystérieuse femme du portail ?

Pour l'heure, on ne sait pas encore si cette histoire sera mise en scène dans un nouveau film Avengers ou dans un Doctor Strange 3, mais on sait déjà qui est cette mystérieuse femme. Et pour cause, il s'agit d'une héroïne bien connue des fans de comics à savoir... Clea, la nièce de Dormammu. Cependant, on vous rassure tout de suite, contrairement à ce que pourrait suggérer ce lien de parenté, Clea n'est clairement pas une fan de son oncle et son invitation dans cette scène post-générique n'a rien d'un piège.

Au contraire, dans les comics de Marvel, elle s'associe réellement à Strange afin de défier et battre Dormammu. Le twist ? Cette collaboration ne reste pas sans conséquences puisque les fans de la première heure le savent, Clea devient notamment la femme de Strange au fil des histoires...

Il est encore trop tôt pour savoir si les scénaristes du MCU suivront réellement cette direction et donc cette relation, mais ça nous promet tout de même une évolution intéressante pour un personnage qui est jusqu'à présent toujours apparu comme plutôt froid et seul.