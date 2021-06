Loki : faut-il regarder la nouvelle série Marvel de Disney+ ?

Loki est de retour et il est toujours très en forme !

Dans le dernier volet d'Avengers, c'était un peu l'hécatombe avec la mort de plusieurs personnages phares de la franchise. Pourtant, Disney avait surpris en annonçant ses projets de séries... centrés sur des personnages décédés. Comme par exemple Vision ou bien Loki. De quoi nous laisser penser que les morts ne le restent pas longtemps dans l'univers Marvel ? Oui mais non. Non seulement Vision est toujours mort après WandaVision mais le Loki que l'on retrouve dans la série qui porte son nom n'est pas vraiment celui qui est mort à l'écran.

Pour cette série composée de 6 épisodes (une saison 2 serait déjà en développement), le créateur Michael Waldron a trouvé une idée intéressante pour faire revivre le frère de Thor, Dieu du mensonge et de la malice. Si ça peut paraître compliqué sur le papier, toute l'intrigue autour des réalités alternatives est en fait expliquée simplement - et clairement - dans le premier épisode de Loki. Le héros que l'on retrouve n'est donc pas réellement celui qu'on avait laissé au cinéma. Mais ce Loki n'a pas perdu de sa malice, de son charme et de son sarcasme.

Ça se voit, Tom Hiddleston prend toujours autant de plaisir à incarner ce personnage machiavélique qu'on adore détester. A ses côtés, Owen Wilson joue l'agent Mobius qui va prendre Loki sous son aile. De ce duo ressort une ambiance "buddy movie" (oeuvre dans laquelle l'intrigue est centrée sur un duo souvent diamétralement opposé) assez plaisante. L'humour est bien présent dans les premiers épisodes mais de façon plus subtile que dans beaucoup de films Marvel. Un humour d'ailleurs plutôt caustique, mais on n'attendait pas autre chose d'une série centrée sur Loki !

Moins classique que Falcon et le soldat de l'hiver sans pour autant être aussi novatrice que WandaVision, Loki propose une intrigue sur fond de voyage dans le temps. On apprécie le fait que la série ne perde pas son temps en scènes de combats inutiles, présentes uniquement pour le spectacle. Au lieu de ça, Loki joue sur le suspense avec un univers esthétique travaillé et sombre, comme l'histoire qu'elle raconte. On n'en dira pas plus sur l'intrigue (parce qu'on n'a pas le droit et aussi parce qu'on ne veut spoiler personne) mais les premiers épisodes ne manquent pas de twists et de surprises.

En bref : Loki est un agréable voyage dans le temps en compagnie de l'un des anti-héros les plus adulés de l'univers Marvel. La série réussit à se distancer des films en créant son propre univers visuel, tout en ne perdant pas l'essence du personnage. Attention, mieux vaut quand même en connaître un minimum sur le personnage et son histoire pour apprécier la série et la comprendre.