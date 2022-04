Spider-Man No Way Home : le phénomène Marvel à voir ou revoir en VOD

Carton absolu au cinéma avec ses 1,89 milliard de dollars de recettes dans le monde (plus de 6,5 millions de spectateurs en France), Spider-Man : No Way Home porté par Tom Holland est désormais disponible en VOD.

Attendu au tournant par les fans de la franchise, Spider-Man : No Way Home a tenu toutes ses promesses. Sur près de 2h30, l'homme araignée offre aux fans un spectacle inédit qui réussit à réunir pléthore d'ennemis et enchaîne les séquences sans jamais plonger dans la confusion ou l'ennui. Un long-métrage "pop corn" extrêmement généreux qui rappelle le meilleur des crossovers Marvel Comics et a ravi les accros du Tisseur de toutes générations.