On a classé les films et séries Marvel dans l'ordre chronologique pour un visionnage parfait

Ce dimanche 9 octobre 2022, TF1 diffuse le film Avengers : Endgame, sorti en 2019 au cinéma. Nos héros vont affronter le terrible Thanos avec quelques pertes à la clé. L'occasion de se replonger dans l'univers Marvel qui reviendra avec deux nouveaux films Avengers. Vous ne savez pas par où commencer pour voir les films dans l'ordre ? Suivez le guide !

Le classement des films Marvel dans l'ordre chronologique

Captain America : First Avenger (2011)

Agent Carter (2015-2016)

Captain Marvel (2019)

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

L'Incroyable Hulk (2008)

Thor (2011)

Avengers (2012)

Thor : Le Monde des ténèbres (2013)

Iron Man 3 (2013)

Captain America : Le Soldat de l'hiver (2014)

Les Gardiens de la Galaxie (2014)

Les Gardiens de la galaxie Vol. 2 (2017)

Avengers : L'Ère d'Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America : Civil War (2016)

Black Widow (2021)

Black Panther (2018)

Spider-Man : Homecoming (2017)

Doctor Strange (2016)

Thor Ragnarok (2017)

Ant-Man et la guêpe (2018)

Avengers : Infinity War (2018)

Avengers : Endgame (2019)

Loki (série – 2021)

What If...? (série animée – 2021)

WandaVision (série– 2021)

Faucon et le Soldat de l'hiver (série– 2021)

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux (2021)

Les Éternels (2021)

She-Hulk (série – 2022)

Spider-Man : Far From Home (2019)

Spider-Man : No Way Home (2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Hawkeye (série – 2021)

Moon Knight (série – 2022)

Miss Marvel (série – 2022)

Thor : Love and Thunder (2021)

>> On a classé les films et séries Star Wars dans l'ordre chronologique pour un visionnage parfait <<