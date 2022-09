On a classé les films et séries Star Wars dans l'ordre chronologique pour un visionnage parfait

2. Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones (2002)

10 ans après La Menace fantôme, la République est menacée. Devenue sénatrice, Padmé est placée sous la protection d'Obi-Wan et d'Anakin, qui, lui aussi, a bien grandi. Obi-Wan découvre qu'une armée de clones a été créée par la République. Pendant ce temps, Anakin et Padmé se rapprochent et finissent par se marier.

3. Star Wars : Clone Wars (2003 - 2005 et 2008 - 2020)

Les deux séries animées (celle de 2003 et celle de 2008) et le film animé (qui sert d'introduction à la série de 2008) Clone Wars se déroulent - comme l'indique le titre - en pleine guerre des clones. On y assiste au conflit entre la République soutenue par l'ordre des Jedi et la confédération, soutenue par le comte Dooku.

4. Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith (2005)

Trois ans après Clone Wars, les Jedi sont toujours en guerre contre les Séparatistes. Après avoir eu des visions de Padmé en train de mourir, Anakin tombe du côté sombre, encouragé par le terrible Palpatine et Obi-Wan assiste impuissant à sa chute. A la fin du film, Anakin devient Dark Vador et Leia et Luke naissent, provoquant la mort de Padmé.

5. Star Wars: The Bad Batch (2020)

Cette série animée sortie en 2020 suit un groupe de cinq clones génétiquement modifiés - alias le Bad Batch. Envoyés en mission pour éliminer des insurgés, ils vont désobéir aux ordres et se retrouver accusés de trahison.

6. Solo : A Star Wars Story (2018)

Ce prequel sur Han Solo avec Chewbacca et Lando Calrissian à la clé n'avait pas vraiment époustouflé le public lors de sa sortie en salles. On y découvre les origines du héros (joué ici par Alden Ehrenreich), 10 ans avant les événements d'Un nouvel espoir.

7. Obi-Wan Kenobi (2022)

10 ans après La Revanche des Sith, Obi-Wan Kenobi a abandonné ses dons de Jedi pour vivre caché sur Tatooine, tout en gardant un oeil sur le jeune Luke. Mais quand la jeune princesse Leia est kidnappée par l'Empire, Obi-Wan est appelé à l'aide. Il se lance dans une périlleuse mission lors de laquelle il retrouve son ancien apprenti devenu Dark Vador.