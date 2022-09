Andor : personne n'y croyait mais c'est sûrement la meilleure série Star Wars (et le sexe s'est même invité)

Depuis que Lucasfilm, la société de production à l'origine de la franchise Star Wars a été rachetée par Disney, le célèbre studio multiplie les projets autour de cet univers riche. Il faut dire qu'il faut rentabiliser les 4 milliards de dollars dépensés pour acquérir la société de George Lucas. Après la trilogie de films portés par Daisy Ridley et Adam Driver, c'est en séries sur Disney+ que Star Wars continue. Mais ces différents projets n'ont pas toujours séduit les fans et les critiques.

Et pourtant, Disney n'est pas prêt de s'arrêter. En plus de la saison 3 de The Mandalorian et d'une possible saison 2 d'Obi-Wan Kenobi, de nombreux autres projets sont en cours comme une série sur Ahsoka Tano ou sur Lando Calrissian. Un autre projet a aussi pas mal fait parler : Andor. Prequel de l'un des meilleurs films Star Wars de ces dernières années (on parle évidemment de Rogue One avec Felicity Jones), cette série qui voit le retour de Diego Luna n'avait pas trop excité les foules. Mais les critiques sont unanimes : Andor est la meilleure série Star Wars. En tout cas, elle révolutionne la franchise.

Le côté obscur de la rébellion

Andor, c'est l'histoire non seulement du personnage du même nom, mais aussi et surtout de la rébellion qui fait rage contre l'Empire. L'action de la série débute 5 ans avant celle de Rogue One (qui était elle-même située juste avant les événements de Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir). L'alliance rebelle qui, plus tard, volera les plans de l'Etoile de la mort pour les remettre à la Princesse Leia, lutte avec acharnement contre l'Empire mené par Dark Vador. Si la série porte le nom de Cassian Andor (Diego Luna), elle s'intéresse à toute une galerie de personnages en pleine rébellion contre le système et les oppresseurs.