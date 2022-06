Obi-Wan Kenobi : une saison 2 possible ? Ewan McGregor et Hayden Christensen sont chauds, mais c'est pas gagné

Après The Mandalorian, dont on attend la saison 3, la série animée The Bad Batch et The Book of Boba Fett, Disney+ a dévoilé une nouvelle série de l'univers Star Wars et elle était très attendue. Dans Obi-Wan Kenobi, on retrouvait le Jedi joué par Ewan McGregor 10 ans après les événements de Star Wars, épisode 3 : La Revanche des Sith. On y croisait aussi d'autres personnages de l'univers comme le flippant Dark Vador qui est un peu dépassé et la Princesse Leia alors qu'elle était enfant. A l'origine, une suite n'était pas prévue mais ça va (peut-être) changer.

Les acteurs veulent une suite pour Obi-Wan Kenobi

Pour l'instant, Disney+ n'a pas officiellement commandé de suite à Obi-Wan Kenobi mais puisque la série a signé le meilleur lancement de l'histoire de la plateforme, il ne serait pas étonnant qu'une saison 2 soit dans les cartons. Les acteurs, eux, sont en tout cas prêts pour revenir. Dans une interview donnée à Entertainment Weekly, Ewan McGregor a confié qu'il aimerait "faire une autre saison". "J'espère que ce n'est pas la dernière fois que je le joue. J'espère recommencer. J'aimerais recommencer" a-t-il ajouté à Radio Times.

De son côté, Hayden Christensen est lui aussi prêt pour une saison 2 d'Obi-Wan Kenobi. "Elle a été conçue comme une histoire indépendante mais j'aimerais continuer l'histoire de ce personnage. Vous savez, je pense qu'il y a de quoi explorer et je serai excité de pouvoir le faire." a confié l'acteur.

Qu'en pensent les producteurs ?

Et du côté de la prod ? C'est plus mitigé. Si Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, est ouverte pour une suite et a confié qu'il y avait des discussions à ce sujet, le scénariste Joby Harold est un peu moins chaud. "Cela fait tellement longtemps que j'y pense en tant qu'histoire terminée que je n'ai pas pensé plus loin que ça" a-t-il confié à Deadline. Il faudra donc encore patienter pour en savoir plus !