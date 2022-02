The Book of Boba Bett saison 1 : 3 héros cultes de Star Wars + 1 grand vilain dans l'épisode 6, les fans sous le choc

Un caméo émouvant et nostalgique

Mais ce n'est pas tout, cet entrainement - qui était déjà mythique, s'est également accompagné d'un caméo inattendu mais terriblement excitant. De qui parle-t-on ? De Ahsoka Tano version Rosario Dawson que l'on avait déjà pu suivre dans The Mandalorian et qui sera bientôt à la tête de son propre spin-off. Une apparition loin d'être anecdotique puisqu'elle s'est au contraire retrouvée au coeur d'une séquence qui a bouleversé le coeur de tous les fans de Star Wars - The Clone Wars.

Et pour cause, c'est dans cette célèbre série d'animation que l'héroïne a été introduite pour la première fois en tant qu'apprentie Jedi auprès d'Anakin, aka le père de Luke. Aussi, c'était particulièrement touchant de la voir en rôle de mentor cette fois et déclarer au frère de Leia : "Tu ressembles tellement à ton père". S'il est vrai qu'Anakin est ensuite passé du côté obscur, c'est vite oublier tous les moments importants que tous les deux ont pu partager auparavant. Pfiouu, un très gros moment de nostalgie !