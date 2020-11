The Mandalorian saison 2 : bientôt un spin-off sur Boba Fett à venir sur Disney+ ?

L'épisode 1 de la saison 2 de The Mandalorian n'a pas uniquement été marqué par l'inutilité de Baby Yoda dans l'intrigue ou des séquences impressionnantes dans des décors à couper le souffle. Non, il nous a également offert un clin d'oeil particulièrement génial à l'univers de Star Wars en faisant visiblement revenir un personnage culte de la saga cinématographique.

Boba Fett dans The Mandalorian ?

En effet, c'est un détail qui n'aura échappé à personne, l'armure portée par Cobb Vanth (Timothy Olyphant), n'était autre que celle de Boba Fett, récupérée dans les entrailles du monstre des sables qui avait avalé le personnage dans le film Le Retour du Jedi. Mais surtout, cet épisode semblait également nous confirmer sa propre survie.

Comment ? Souvenez-vous, les toutes dernières secondes mettaient en scène un intrigant personnage, visiblement fasciné par l'armure récupérée par Mando. Le twist ? Celui-ci était incarné par Temuera Morrison. Le twist 2 ? Cet acteur est notamment connu pour avoir incarné Jango Fett dans la prélogie, aka le "père" de Boba. Or, quand on sait que Boba était censé être le clone de son "père", il apparaît logique de penser que ce nouveau personnage introduit dans The Mandalorian pourrait donc être en réalité le véritable Boba Fett.

Disney+ voudrait un spin-off

Une réflexion un peu trop tirée par les cheveux ? Pas tout à fait. Deadline vient de le révéler, cette séquence n'aurait pas été imaginée pour rien. Au contraire, toute cette histoire aurait été pensée en amont afin d'introduire... un spin-off. Selon le site américain, Disney+ aurait en effet commandé une mini-série centrée sur Boba Fett qui, aussi incroyable que cela puisse paraître, devrait voir son tournage débuter dès la semaine prochaine aux USA.

Il ne s'agit encore que d'une rumeur non officielle, mais un tel projet n'aurait rien d'étonnant. On le sait, la plateforme de streaming a déjà pour ambition d'étendre l'univers de Star Wars à travers d'autres séries et ce personnage fait partie des favoris de la fan-base. Reste donc désormais à savoir si cette introduction se poursuivra dans la saison 2 de The Mandalorian ou non.