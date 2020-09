The Mandalorian saison 2 : Mando et Baby Yoda de retour dans une bande-annonce épique

Rendez-vous le 30 octobre pour découvrir le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian sur Disney+. Oui, à l'instar de The Boys sur Prime Video, la plateforme de streaming de Disney a opté pour une diffusion hebdomadaire de sa première série adaptée de l'univers Star Wars (ce qui était déjà le cas aux USA lors de la saison précédente).

Une bande-annonce incroyable

Une déception ? Au contraire, une bénédiction puisque cela nous permettra de savourer pleinement les nouveaux épisodes. On peut le découvrir dans la toute première bande-annonce (voir ci-dessous), l'équipe créative menée par Jon Favreau a encore une fois tout donné pour nous en mettre plein les yeux.

Là où ce trailer ne nous promet pas (encore ?) une histoire plus épaisse et consistante qu'en saison 1 - Le Mandalorien et l'Enfant vont une nouvelle fois voyager de planète en planète afin de sauver leur peau face à de terribles ennemis, la vidéo nous laisse néanmoins espérer une créativité visuelle à couper le souffle. Entre des décors toujours plus somptueux, des effets spéciaux magnifiques et une mise en scène énergique et intense (les courses poursuites et combats s'annoncent fous), cette suite devrait clairement permettre à The Mandalorian de passer un cap. Et ce n'est pas pour nous déplaire !

Surtout, alors que cette bande-annonce est déjà suffisamment excitante, il est bon de rappeler que l'histoire du Dark Saber, l'affrontement avec Gideon ou encore les apparitions de certains personnages cultes de The Clone Wars sont à peine abordés ici. Autant dire que les surprises à venir devraient être incroyables.