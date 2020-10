The Mandalorian saison 2 : pourquoi Gideon veut Baby Yoda ? Une théorie inquiétante dévoilée

Après une introduction menaçante dans la saison 1, Gideon - le vilain au sabre laser noir, s'apprête à prendre une importance considérable dans la saison 2 de The Mandalorian, qui débute ce vendredi 30 octobre sur Disney+. Et sans surprise, alors qu'il tentera de rallier Mando à sa cause, son objectif premier cette année sera une nouvelle fois de récupérer Baby Yoda.

Le projet secret de Gideon

Mais au fait, pourquoi ce nouveau grand méchant de l'univers Star Wars a-t-il réellement besoin de cette créature aussi mignonne que puissante ? Une toute nouvelle théorie vient de faire son apparition sur le net à ce sujet, et elle est particulièrement intéressante. Sur Reddit, Almo95 a ainsi dévoilé, "Il veut s'injecter dans le corps des midi-chloriens extraits de l'Enfant afin de pouvoir utiliser la force, non pas comme le ferait une personne sensible à la chose, mais plutôt en exploitant véritablement le pouvoir de ces organismes vivants qui seraient en lui".

A en croire le fan de la série, c'était justement la mission du Dr Pershing quand il lui était demandé d'extraire tout le matériel nécessaire, "cela signifiait : récupérez tous les midi-chloriens dans ce Baby Yoda, commencez le processus de clonage de cet échantillon et multipliez-le à l'infini afin que Gideon puisse toujours en avoir". L'internaute l'a ensuite rappelé, si cette théorie est inattendue, elle colle pourtant parfaitement à la personnalité du vilain, "Gideon est un monstre, il est obsédé par l'idée d'être toujours plus puissant. Il veut devenir comme Tarre Vizsla [Le premier Mandalorien à rejoindre l'Ordre Jedi et considéré comme le créateur du sabre noir, ndlr]."

De quoi forcément nous intriguer pour la suite des événements et nous promettre, en cas de réussite, un affrontement épique face à Mando.

Un lien avec Palpatine ?

Pour l'anecdote, si cette théorie ne vous convainc pas suffisamment, sachez qu'Almo95 a également imaginé une variante de celle-ci. Et le point positif, c'est qu'elle a un lien avec la récente trilogie Star Wars. D'après lui, dans le cas où les midi-chloriens ne seraient pas pour Gideon, alors ils devraient l'être pour... Palpatine, "Gideon pourrait envoyer ces nombreux échantillons dans un lieu secret (Exegol) et les injecter dans Palpatine. A travers ces midi-chloriens, il pourrait ainsi débuter son processus de récupération".