Surprise, Blake Lively est enceinte de son 4ème enfant avec Ryan Reynolds et elle a déjà un beau baby bump !

Déjà parents de 3 enfants, James (7 ans), Inez (5 ans) et Betty (2 ans), Blake Lively et Ryan Reynolds agrandissent donc encore leur belle famille. La maman avait déjà annoncé sa précédente grossesse sur un red carpet. C'était lors de l'avant-première de Pokémon Détective Pikachu, à New York en 2019, avec son mari au bras.

Ryan Reynolds avait fait une pause dans sa carrière pour se concentrer sur sa famille

Pour rappel, Blake Lively et Ryan Reynolds s'étaient rencontrés sur le tournage de Green Lantern en 2010. Et depuis, les amoureux se sont fiancés et mariés en 2012, avant de fonder leur famille. Et si l'arrivée d'un nouveau bébé pour le couple a pu surprendre, au final, il fallait un peu s'y attendre.

L'acteur de Deadpool avait révélé prendre un "congé sabbatique" pour se concentrer sur sa vie privée. "Eh bien, j'ai fait beaucoup de films... et je ne veux rien manquer de mes enfants" avait-il confié à LinkedIn News, "Je veux qu'ils aient un emploi du temps normal. Je pense que c'est important pour leur développement et j'aime vraiment être un père dans l'air du temps. J'adore les emmener à l'école le matin et aller les chercher".