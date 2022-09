"Vous faites flipper mes enfants" : enceinte et harcelée, Blake Lively pousse un coup de gueule contre les paparazzi

Si elle a décidé de vivre en pleine lumière de par son métier d'actrice, Blake Lively est très protectrice envers ses trois filles qui, elles, n'ont rien demandé. Dans le passé, celle qui jouait Serena Van Der Woosen dans Gossip Girl a poussé plusieurs coups de gueule contre les photographes et les médias qui publient des photos de James (7 ans), Inez (5 ans) et Betty (2 ans). "Les enfants ont été suivis par des hommes toute la journée. Ils sortaient de nulle part. Se cachaient." avait-elle écrit sur Instagram en juillet 2021, demandant aux médias de prendre leurs responsabilités. Mais les choses n'ont visiblement pas changé...

Le nouveau coup de gueule de Blake Lively

Ce dimanche 18 septembre 2022, Blake Lively a poussé un nouveau coup de gueule sur son compte Instagram. Après avoir révélé être enceinte pour la 4ème fois, l'actrice, son mari Ryan Reynolds et leurs enfants sont de nouveau la cible de photographes peu scrupuleux. Résultat ? Blake Lively a décidé de dévoiler une série de photos de son ventre rond. "Voici des photos de moi enceinte dans la vraie vie pour que les 11 mecs qui attendent devant chez moi l'apparition d'une licorne me laissent tranquille. Vous me faites flipper et vous faites flipper mes enfants" a écrit l'actrice en légende des photos.