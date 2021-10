Blake Lively furieuse après la publication d'une photo de ses enfants, "unfollowez ces comptes"

Après avoir été en couple avec Penn Badgley, Blake Lively a craqué pour Ryan Reynolds sur le tournage de Green Lantern. Une histoire d'amour qui dure : les deux acteurs se sont mariés en septembre 2012 et sont parents de trois filles : James (née en décembre 2014), Inez (née en septembre 2016) et Betty (née en octobre 2019). Mis à part quelques apparitions officielles, les deux parents n'ont jamais publié de photos de leurs filles.

Blake Lively pousse un nouveau coup de gueule pour protéger ses enfants

C'est sur Instagram que Blake Lively a poussé un nouveau coup de gueule. En juillet dernier, l'actrice s'était exprimée au sujet de photographes suivants ses enfants et leurs faisant peur pour obtenir des photos, ensuite repostées sur le web. En se baladant sur l'appli, l'actrice a découvert de nouvelles images de ses filles postées par un compte Insta qu'elle avait déjà contacté par le passé. Dégoûtée de découvrir une photo de ses filles, l'actrice a lâché un commentaire sur la publication. "Ceci est tellement dérangeant. J'ai déjà partagé le fait que ces hommes harcèlent mes enfants. Et vous continuez à poster. Vous aviez dit que vous alliez arrêter. Vous me l'aviez promis personnellement. (...) VOUS exploitez de très jeunes enfants. S'il vous plait, supprimez. Certains parents ne sont pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord" a écrit Blake Lively. Depuis, la publication a été supprimée.