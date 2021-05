Sophie Turner "écoeurée" par les photos de sa fille prises par des paparazzi : "Ça me rend malade"

"C'est vraiment malsain que des hommes adultes prennent des photos d'un bébé sans autorisation"

Sophie Turner, qui fait partie du top 10 des stars rousses les plus cherchées sur Google, et Joe Jonas, qui a bien changé depuis Camp Rock sur Disney Channel, ont toujours fait attention à ne pas montrer le visage de leur fille Willa. Ces photos volées de paparazzi ont donc beaucoup énervé la maman, qui n'a pas donné son consentement et son autorisation pour ces images. "C'est ma fille. Elle n'a pas demandé à avoir cette vie, à être photographiée" a-t-elle continué dans sa story, "C'est vraiment malsain que des hommes adultes prennent des photos d'un bébé sans autorisation".

"Ça me rend malade, je suis écoeurée" a-t-elle ajouté, "et je demande, respectueusement, à chacun d'arrêter de nous suivre partout pour essayer d'obtenir des photos de notre fille et en particulier de les publier... C'est dégueulasse et vous n'avez pas ma permission".