Sophie Turner maman : l'actrice a accouché et dévoile prénom et le sexe de son bébé avec Joe Jonas

Sophie Turner et Joe Jonas sont devenus parents

Carnet rose ! Sophie Turner et Joe Jonas ont eu leur premier enfant. L'interprète de Sansa Stark dans Game of Thrones et le leader des Jonas Brothers n'avaient pas confirmé la grossesse, mais des photos du baby bump de la star étaient sorties dans les tabloïds en mai 2020. Comme l'a annoncé TMZ ce lundi 27 juillet 2020, ils sont officiellement devenus parents. La maman a accouché de son premier enfant ce 22 juillet 2020, dans un hôpital de Los Angeles en Californie (Etats-Unis).

Sophie Turner, qui était enceinte de Joe Jonas, n'a rien posté sur les réseaux, tout comme Joe Jonas, mais en revanche ils ont confirmé la naissance de leur bébé via la presse. Les amoureux "sont ravis de vous annoncer la naissance de leur bébé" a ainsi déclaré Gertie Lowe, la manageuse de l'actrice, dans un communiqué envoyé au Sun.

Le sexe et le prénom du bébé dévoilés

Le sexe et le prénom de leur enfant ont même été révélés. Il s'agit d'une petite fille appelée Willa. Une source proche de Sophie Turner et Joe Jonas a même confié à Entertainement Tonight que les jeunes parents "sont aux anges et déjà complètement gagas du bébé". "Le couple prend son temps pour profiter de ce moment spécial. Il n'a partagé la nouvelle qu'avec la famille et les amis. Avec la pandémie, Joe et Sophie ont fait très attention à qui est près d'eux et de leur petite fille" est-il aussi précisé. Après s'être mariés deux fois (un mariage express à Las Vegas puis un mariage en grandes pompes en France, entourés de stars), ils ont donc franchi une nouvelle étape dans leur vie de couple avec l'arrivée de cette baby girl.