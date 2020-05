Sophie Turner enceinte de Joe Jonas : les photos qui confirment

Voilà déjà quelques mois que la rumeur va bon train : selon les médias US, Sophie Turner serait enceinte de Joe Jonas. Une info confirmée par plusieurs sources en février dernier, mais à laquelle les principaux concernés n'ont pas encore réagi... jusqu'à aujourd'hui. C'est involontairement que le couple a confirmé la grossesse de l'actrice révélée par la série Game of Thrones ! Et pour cause, les paparazzis ont photographié les deux amoureux en pleine promenade à Los Angeles le 12 mai dernier, immortalisant un début de baby bump.

Sophie Turner enceinte de Joe Jonas

Les photos, relayées par nos confrères de Purepeople, ne laissent aucune place au doute : l'actrice de X-Men est bel et bien enceinte ! Le couple attend donc son premier enfant, un an après leur mariage surprise et en petit comité à Las Vegas début mai 2019. Deux mois plus tard, ils se redisaient "oui" dans le sud de la France, entourés de plus de 200 invités.

Depuis, Sophie Turner et Joe Jonas vivent un bonheur sans nuage, et, contrairement à d'autres couples, le confinement a permis de renforcer davantage leur amour. "C'est merveilleux. Pour nous, c'est génial d'être ensemble, mais ça peut être différent pour d'autres personnes. On s'est mariés l'année dernière, alors naturellement, on veut être ensemble. C'est une période si spéciale", a confié le frère de Nick Jonas à Andy Cohen.