Sophie Turner enceinte de Joe Jonas ? Un bébé serait en approche

Baby Stark doo doo doo doo doo doo... A en croire le site Just Jared, vite repris par de nombreux médias US, Sophie Turner serait enceinte de Joe Jonas. Si l'info n'a rien d'officielle, elle aurait en revanche été confirmée par plusieurs sources. L'une d'elles, citée par Just Jared, confie notamment : "Le couple la joue discrète mais leurs amis et leur famille sont super excités pour eux".

Un autre proche balance que l'actrice prendrait soin de bien choisir des vêtements adaptés aussi bien sur les red carpets qu'en dehors pour ne pas attirer l'attention. Malgré cette fuite, ni Sophie Turner ni Joe Jonas n'a pour le moment commenté l'info.

Sophie Turner, 23 ans, et Joe Jonas, 30 ans, sont en couple depuis 2016. En mai dernier, l'actrice et le chanteur filaient en douce à Las Vegas pour un mariage surprise en tout petit comité. Deux mois plus tard, le couple sortait le grand jeu pour une vraie cérémonie digne d'un couple de stars avec plus de 200 invités, en France. Parmi les invités ? Maisie Williams, Nick Jonas et Priyanka Chopra bien sûr, ou encore Peter Dinklage... Avec des potes comme ça, le futur baby ne devrait pas manquer de grand chose.