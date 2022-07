Sophie Turner maman : la chérie de Joe Jonas a donné naissance à son 2ème enfant

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Et ça pouponne chez les Jonas ! Déjà parents d'une petite fille née en juillet 2020, Sophie Turner et son mari Joe Jonas viennent d'accueillir leur deuxième enfant. La star de Game of Thrones vient-elle devenir maman d'un petit garçon ou d'une petite-fille ? Découvrez la réponse !