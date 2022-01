Priyanka Chopra et Nick Jonas parents : le couple annonce la naissance de son premier enfant

Il y a quelques semaines, Priyanka Chopra profitait d'une interview accordée à Vanity Fair pour faire le point sur sa relation avec Nick Jonas. Consciente des rumeurs de séparation avec le chanteur des Jonas Brothers, son mari depuis 2018, la comédienne avait tenu à rassurer ses fans en partageant sa lassitude de voir sa vie être épiée / décortiquée de la pire des façons.

"Ça me rend très vulnérable de savoir que dès lors que je poste une photo, les gens vont zoomer sur cette image pour analyser tout ce qu'il y a derrière moi et ainsi imaginer des théories, avait-elle expliqué. Ce sont les risques du métier. Et à cause de tout ce poids qu'ont les réseaux sociaux, et parce que ça a pris le dessus sur nos vies, les choses paraissent toujours pires qu'elles ne le sont réellement."

Priyanka Chopra et Nick Jonas parents

Vous l'aurez donc compris, tout va bien pour Priyanka Chopra et Nick Jonas. Tout va même plus que bien pour le couple. Alors que l'actrice de 39 ans avait toujours ouvert la porte à l'idée de fonder une famille avec son époux, les deux amoureux viennent, à la surprise générale, d'annoncer la naissance de leur premier enfant.

Ce vendredi 21 janvier 2022, le couple a en effet profité d'Instagram afin de partager la bonne nouvelle à travers un court communiqué, "Nous avons la joie de vous confirmer que nous venons d'accueillir un bébé à l'aide d'une mère porteuse. Nous vous demandons respectueusement de préserver notre intimité durant cette période si spéciale durant laquelle nous devons nous consacrer à notre famille. Merci beaucoup !" Nos yeux ne nous ont donc pas trahis, Priyanka Chopra n'a pas caché une quelconque grossesse ces derniers mois, elle a simplement fait le choix d'avoir recours à la GPA (Gestation pour autrui).