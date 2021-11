Nick Jonas et Priyanka Chopra séparés ? L'actrice répond à la rumeur sur Instagram

C'était il y a trois ans déjà. La célèbre mannequin et actrice Priyanka Chopra vivait le plus beau jour de sa vie. En effet, son compagnon Nick Jonas, chanteur emblématique des années 2000 et membre du groupe les Jonas Brothers l'avait demandée en mariage. Malgré une grande différence d'âge (10 ans), la star avait bien évidemment dit "oui".

"Je ne m'attendais pas à une demande en mariage si tôt... On était ensemble depuis deux mois !" confiait alors l'actrice au magazine ELLE UK. "On s'était vus de temps en temps pendant deux ans, on s'écrivait et une part de moi rêvait de quelque chose de sérieux. Mais avant qu'on ne commence à sortir ensemble, j'avais décidé de faire une pause dans ma vie sentimentale et de ne plus fréquenter personne." Mais Nick Jonas ne s'était pas laissé abattre, "Quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'obtenir."

Nick Jonas et Priyanka Chopra séparés ?

Une histoire digne des meilleures comédies romantiques de Noël, qui a clairement de quoi faire jalouser n'importe quel célibataire sur Terre. Pourtant, depuis quelques semaines maintenant, certains fans du couple s'inquiètent. En cause ? Des rumeurs de divorce font actuellement le tour des réseaux sociaux, la faute à l'étrange comportement en ligne de la comédienne. Tout a commencé quand Priyanka Chopra a étonnement enlevé le nom de son mari sur son pseudo Instagram, ne laissant ainsi que son prénom apparaître sur son profil.

Faut-il commencer à craindre le pire pour le couple ? Peut-être pas. Si la comédienne ne s'est pas expliquée sur cette mise à jour, elle a revanche fait taire toutes les rumeurs à sa manière. Ce lundi 22 novembre 2021, la belle brune a en effet profité d'une vidéo postée par son compagnon sur Instagram, dans laquelle on le voit s'entrainer à la salle de sport avec écrit en légende, "motivation du lundi, c'est parti !", pour réagir dans les commentaires. "Waw ! Je viens d'avoir un orgasme..." a-t-elle ainsi déclaré, visiblement émoustillée, le tout accompagné d'emojis coeurs.

La déclaration parfaite pour faire comprendre aux internautes que le couple est encore bel et bien ensemble.