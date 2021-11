Nick Jonas et Priyanka Chopra... Les différences d'âges les plus folles des couples de stars

Des couples de stars aux grosses différences d'âges

Nick Jonas et Priyanka Chopra ont 10 ans de différence d'âge, Heidi Klum et Tom Kaulitz ont 16 ans d'écart, Blake Lively et Ryan Reynolds ont 11 ans qui les séparent... Bref, vous l'aurez compris, l'amour n'a pas d'âge et plusieurs couples célèbres le prouvent !

Nick Jonas (29 ans) et Priyanka Chopra (39 ans) sont en couple depuis mai 2018. Le chanteur des Jonas Brothers et acteur récemment vu dans les remakes de Jumanji et l'actrice de la série Quantico, aussi vue dans Baywatch : Alerte à Malibu, se sont rapidement mariés en décembre 2018, tant ils étaient sûrs de leur amour.

Heidi Klum (48 ans) et Tom Kaulitz (32 ans) sont aussi en couple depuis 2018. La top model qui a notamment défilé pour Victoria's Secrets et a divorcé de Seal et le musicien du groupe Tokio Hotel (qui est frère jumeau de Bill Kaulitz) ont célébré leur mariage en 2019.

Blake Lively (34 ans) et Ryan Reynolds (45 ans) se sont rencontrés en 2010, sur le tournage de Green Lantern. La star de Gossip Girl depuis vue dans Cafe Society ou encore Instinct de survie et le héros de Deadpool, aussi vu dans Fast and Furious : Hobbs and Shaw et Pokémon : Détective Pikachu se sont mis en couple en 2011. Et le mariage a suivi en 2012. Ils sont aussi parents de trois filles nées en 2014, 2016 et 2019.

Et découvrez dans la vidéo au-dessus ces trois couples de stars, mais aussi plusieurs autres couples aux grosses différences d'âges !