Nick Jonas et Priyanka Chopra : bientôt le bébé pour le couple ? L'actrice est prête

Bientôt le bébé pour Priyanka Chopra ?

Il y a quelques semaines, on apprenait que Sophie Turner était enceinte de Joe Jonas. Aujourd'hui, c'est un autre membre des Jonas Brothers qui se retrouve au centre de telles discussions, à savoir Nick Jonas. Attention, le chanteur n'est pas encore sur le point de devenir papa, mais ça ne serait qu'une question de temps.

Au détour d'une interview accordée à Tatler, Priyanka Chopra s'est en effet confiée sur ses envies de maternité. Un an après son grand mariage avec le chanteur et alors qu'elle fêtera ses 38 ans cette année, la comédienne considérerait que le bébé serait la prochaine étape parfaite dans sa vie. Interrogée à ce sujet, la star de Quantico a notamment dévoilé, "Avoir une famille est très important pour moi, ça l'a toujours été. C'est quelque chose que je veux définitivement faire et j'espère que, si Dieu le veut aussi, cela arrivera au moment opportun".

D'autres priorités avant tout

Cependant, Priyanka Chopra l'a également précisé, le bébé est effectivement dans un coin de sa tête, mais il n'est pas encore sa priorité à l'heure actuelle. Tout d'abord, elle ne compte pas mettre sa carrière entre parenthèses, "Cette année est déjà bouclée professionnellement, avec les projets à venir et ceux pour lesquels j'étais déjà engagée". Une bonne nouvelle pour ses fans qui sont donc assurés de la revoir à l'écran.

Ensuite, avant de se lancer dans une telle aventure qui change logiquement une vie, elle et Nick Jonas doivent encore parfaire leur relation. Entre ses tournages à elle et ses tournées à lui, il ne leur est pas toujours évident de trouver la stabilité idéale : "On ne passe pas plus de deux ou trois semaines sans se voir. C'est une règle. C'est difficile autrement. Et on doit travailler sur notre relation, en faire une priorité".

Le point positif, c'est qu'avec le bébé à venir pour l'ex-star de Game of Thrones, elle pourra facilement obtenir des conseils à ce sujet.