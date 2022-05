Sophie Turner enceinte de Joe Jonas : elle officialise enfin sa 2ème grossesse au MET

Une histoire d'amour qui dure depuis 2016

Sophie Turner et Joe Jonas sont en couple depuis 2016. La comédienne et le musicien s'étaient ensuite fiancés en 2017, et se sont mariés en 2019. D'abord lors d'un mariage surprise et en toute intimité à Las Vegas, juste après la soirée des Billboard Music Awards, puis dans le Sud de la France pour une deuxième cérémonie de mariage plus grande et fastueuse.