Camp Rock sur Disney+ : que deviennent les acteurs de la saga culte de Disney Channel ?

Demi Lovato

L'héroïne de Camp Rock n'était autre que Mitchie Torres, incarnée par Demi Lovato. Elle a enchaîné avec la série Sonny et le film Princess Protection Program (avec Selena Gomez), toujours sur Disney Channel. L'actrice et chanteuse a également fait des apparitions dans quelques épisodes de Glee et dans la saison 11 de Will et Grace en plus d'avoir été juge invitée dans l'émission RuPaul's Drag Race. Elle a aussi été jurée dans The X Factor en 2013 et a chanté la version originale de Libérée, délivrée (Let It Go) dans La Reine des Neiges. Sans oublier ses multiples albums avec de nombreux tubes comme Stone Cold et Sorry Not Sorry. Celle qui a notamment fait un featuring avec Luis Fonsi, Echame la culpa, a aussi sorti une collab avec Fabletics.

Sobre depuis 2019 après avoir fait une overdose en 2018 (suite à ses addictions à l'alcool et à des drogues), Demi Lovato a remonté la pente.