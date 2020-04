Hannah Montana : que sont devenus les acteurs de la série dispo sur Disney+ ?

Alors que Hannah Montana pourrait être de retour avec un reboot, la série se retrouve en TT sur Twitter. Et pour cause, en attendant d'avoir une possible suite ou un remake de Hannah Montana, vous pouvez revoir tous les épisodes sur Disney+, qui a été lancé ce mardi 7 avril 2020. Eh oui, en dehors de La Reine des Neiges, Avengers ou encore Star Wars, la célèbre série qui était diffusée sur Disney Channel fait partie des nombreux contenus. Mais que deviennent les acteurs ?

Miley Cyrus

On ne vous présente plus Miley Cyrus qui jouait Miley Stewart alias Hannah Montana dans la série éponyme. Comme son personnage, elle est devenue une chanteuse au succès mondial. Elle a même obtenu plusieurs rôles : des apparitions dans La vie de palace de Zack et Cody, La vie de croisière de Zack et Cody, Mon Oncle Charlie et Sex and the City 2, elle a été la star d'un épisode de Black Mirror sur Netflix, du film La dernière chanson et de LOL USA. Mais c'est surtout dans la chanson que la star a connu un carton international, enchaînant les tubes de Party in the U.S.A. à Wrecking Ball en passant par Malibu ou encore Don't Call Me Angel (qui fait partie de la BO du reboot de Charlie's Angels).

Côté coeur, après avoir été en couple pendant des années avec Liam Hemsworth, Miley Cyrus s'est mariée avec lui... avant de divorcer. Désormais, l'héroïne de Hannah Montana (qui s'était retransformée) sort avec Cody Simpson.