Journée mondiale des roux : le top 10 des stars rousses qui affolent Google

Un top 3 britannique

Depuis l'épisode de South Park appelé "Kick a Ginger Day", la phrase a été transformée en "Kiss a Ginger Day" pour créer la journée mondiale des roux. Chaque année, ce jour tombe le 12 janvier. Il se déroulera donc ce dimanche 12 janvier 2020 et permet de célébrer les hommes et les femmes à la crinière de feu qui représentent seulement 2% de la population mondiale. A cette occasion, le site SEMrush a dévoilé le top 10 des stars rousses les plus recherchées sur Google. Un classement séparé en deux : le premier concerne les célébrités femmes et le deuxième porte sur les hommes.

Loin devant, la numéro 1 est Sophie Turner, alias Sansa Stark de la série Game of Thrones. Avec 1 093 727 recherches mensuelles en moyenne sur l'année, la femme de Joe Jonas était la star rousse la plus cherchée sur Google en 2019. Vient ensuite l'ex-champion de MMA Conor McGregor (irlandais), avec 823 000 requêtes. Et à la troisième place, c'est le chanteur Sir Elton John qui arrive, avec 784 545 recherches mensuelles. Un top 3 100% british donc.

Côté femmes, on retrouve notamment la star de la chanson Lana del Rey (3ème) et les actrices Nicole Kidman (2ème) et Julia Roberts (6ème). Du côté du top 10 des hommes, il est composé entre autres du Prince Harry (3ème), du chanteur Ed Sheeran (4ème) ou encore de l'acteur Tom Hiddleston (6ème).

Le top 10 des stars féminines rousses sur Google

1. Sophie Turner (1 093 727)

2. Nicole Kidman (560 000)

3. Lana del Rey (543 000)

4. Lindsay Lohan (527 909)

5. Emma Stone (512 000)

6. Julia Roberts (452 545)

7. Karen Gillan (446 545)

8. Isla Fisher (445 818)

9. Christina Hendricks (445 091)

10. Bryce Dallas Howard (378 636)

Le top 10 des stars masculines rousses sur Google

1. Conor McGregor (823 000)

2. Elton John (784545)

3. Prince Harry (562182)

4. Ed Sheeran (514 455)

5. Benedicte Cumberbatch (317 818)

6. Tom Hiddleston (284 091)

7. Chuck Norris (260 909)

8. Louis CK (248 182)

9. Ewan McGregor (232 909)

10. Ron Howard (208455)

Méthodologie : pour chaque mot-clé, SEMrush comptabilise les recherches effectuées sur Google.fr en 2019 avant d'établir une moyenne mensuelle.