Blake Lively : ses enfants "harcelés" par des paparazzi, elle pousse un coup de gueule

Devenue une star grâce à son rôle de Serena Van Der Woodsen dans Gossip Girl, Blake Lively n'est en fait pas du genre à afficher sa vie privée. Si elle adore se moquer de son mari Ryan Reynolds, l'actrice est très discrète au sujet de ses trois filles, James (6 ans), Inez (4 ans) et Betty (bientôt 2 ans). Elle n'a montré que de rares images de ses enfants mais ça n'empêche pas certains photographes sans scrupule de la suivre partout pour décrocher des clichés inédits.

Blake Lively énervée contre un tabloïde, "Où est votre moralité ?"

Ce jeudi 15 juillet 2021, le site du Dailymail a publié de nouvelles images qui ont énervé Blake Lively. Sur les photos en question, on peut voir la star à New York avec une poussette, les visages de ses filles exposés aux yeux de tous. Dans un message posté sur Instagram puis supprimé, Blake Lively a poussé un coup de gueule contre ces images. L'actrice dénonce une manipulation des photos : sur l'une d'elle, on peut la voir faire un signe et sourire. Une photo qui a été accolée à celles de ses filles, faisant croire que la femme de Ryan Reynolds était heureuse d'être suivie par les photographes, ce qui est totalement faux selon elle.

Dans son long message, Blake Lively accuse les paparazzi d'avoir "harcelé" ses trois filles. "Mes enfants ont été suivis par des hommes toute la journée. Ils sortaient de nulle part. Se cachaient. Un étranger dans la rue est même allé leur parler car ça le dérangeait de voir ça. Quand j'ai essayé de m'approcher calmement d'un photographe engagé pour prendre ces images afin de lui parler, il s'est enfui. Et est revenu à la rue suivante. Est-ce que vous vous renseignez sur les photographes que vous engagez pour harceler des enfants ? Où est votre moralité ? J'aimerais bien le savoir. Ou est ce que vous vous en fichez de la sécurité des enfants ?" écrit l'actrice.