Chadwick Boseman : l'acteur de Black Panther est mort à 43 ans d'un cancer

Chadwick Boseman est décédé

Le monde du cinéma est en deuil. Ce vendredi 28 août 2020, Chadwick Boseman - l'inoubliable interprète de T'Challa dans Black Panther (Marvel), est décédé à l'âge de 43 ans. C'est sa famille qui a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, le comédien était malheureusement atteint d'un cancer.

"Chadwick a été diagnostiqué d'un cancer du colon de niveau 3 en 2016 et il s'est battu contre lui pendant près de 4 ans alors que la maladie avait progressé au stade 4" ont tristement révélé ses proches dans un communiqué. Un véritable choc pour ses fans étant donné que Chadwick Boseman n'avait jamais rien dévoilé publiquement de sa maladie et avait privilégié un combat contre celle-ci en privé.

Un combattant hors-pair

A ce sujet, sa famille a tenu à faire part de sa fierté envers l'acteur qui, malgré le cancer et un traitement lourd, n'a jamais rien lâché et a toujours tout donné pour poursuivre sa carrière, "En véritable combattant, Chadwick a persévéré malgré tout afin de vous offrir tant de films que vous avez pu aimer." Aussi, que ce soit Message from the King (2017), Marshall (2017) ou encore Da 5 Bloods (2020), qui ont pu nous montrer des facettes différentes de son talent, "tous ces films ont été tournés en même temps qu'il subissait d'innombrables opérations et chimiothérapies."

Surtout, Chadwick Boseman ne s'est jamais laissé abattre afin de pouvoir réaliser son rêve le plus cher, : intégrer le MCU et porter sur grand-écran le premier super-héros noir. "C'était l'honneur de sa carrière de pouvoir amener à la vie le roi T'Chall dans Black Panther", a précisé sa famille, rôle qu'il a tenu avec joie et puissance dans 4 films mythiques à savoir Captain America Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers Infinity War (2018) et Avengers Endgame (2019).

Cet été, le monde du divertissement vient donc de perdre l'un de ses plus grand super-héros et notre tristesse est infinie.