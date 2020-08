Work It : Sabrina Carpenter danse-t-elle vraiment dans le film Netflix ? Elle répond

Révélée dans le rôle de Maya dans Le Monde de Riley, sur Disney Channel, Sabrina Carpenter s'est consacrée à sa carrière musicale ces dernières années : elle a par exemple sorti deux albums, "Singular: Act I" et "Singular : Act II" en 2018 et 2019.

Mais en 2020, la chanteuse a décidé de faire son retour sur le petit écran : Sabrina Carpenter est l'actrice principale de Work It, le nouveau film de danse de Netflix après Feel the Beat avec Sofia Carson. L'histoire ? Pour intégrer la fac de ses rêves, Quinn doit remporter un concours de danse. Elle décide alors de créer une troupe hétéroclite pour gagner. Ne reste plus qu'à lui apprendre à... danser !

Sabrina Carpenter réalise les scènes de danse dans Work It

Contrairement à Sofia Carson dans Feel the Beat, Sabrina Carpenter n'a pas eu besoin d'une doublure dans Work It puisqu'elle a réalisé toutes les scènes de danse elle-même. L'ex-star Disney Channel pratique cette discipline depuis des années, mais pour les besoins du film Netflix avec Jordan Fisher (A tous les garçons que j'ai aimés), elle a dû apprendre à mal danser : "Je me souviens qu'au début des répétitions, il fallait plus que je sorte de mon corps que d'y rentrer", explique Sabrina Carpenter à Pop Sugar.

Elle ajoute : "C'était intéressant d'essayer de trouver une version de moi-même qui n'a pas le rythme dans la peau tout en étant crédible. Je ne pense pas que quelqu'un puisse se réveiller avec deux pieds gauche en n'ayant plus ce talent, mais c'était marrant de mal danser."