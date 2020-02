A tous les garçons que j'ai aimés 3 : John Ambrose de retour ? Jordan Fisher sème le doute

C'est officiel depuis plusieurs mois déjà : A tous les garçons que j'ai aimés 2 aura droit à une suite et le tournage s'est déroulé en même temps que le deuxième volet. A la fin du deuxième film disponible sur Netflix depuis le 12 février, Lara Jean (Lana Condor) choisissait Peter (Noah Centineo) et non John Ambrose (Jordan Fisher). L'actrice principale a déjà teasé le dernier film et notamment ce qui attend son personnage qui va faire face à des choix dans sa relation avec Peter. Et John Ambrose dans tout ça ?

John Ambrose peu présent dans le roman

Dans Always and Forever, Lara Jean, le dernier roman de la trilogie A tous les garçons écrite par Jenny Han et qui a été publié en 2017, John Ambrose est très peu présent. Normal puisque le livre se concentre surtout sur la relation entre Lara Jean et Peter et sur leur avenir. Ce n'est que vers la fin du livre qu'on a des nouvelles du personnage qui a une nouvelle petite-amie.

Jordan Fisher de retour ?

Mais A tous les garçons que j'ai aimés 3 va-t-il réserver un rôle plus important au love-interest de Lara Jean ? Interrogé à ce sujet par Entertainment Tonight, Jordan Fisher qui a repris le rôle dans le second film a semé le doute sur sa présence dans le dernier volet de A tous les garçons. "C'est possible. On verra... Le tournage du dernier film a déjà eu lieu et moi, Jordan Fisher, je ne peux pas confirmer ou démentir la présence de John Ambrose dans le troisième film" a-t-il lâché. Quant à Lana Condor ? L'interprète de Lara Jean n'a pas donné de réponse définitive, expliquant simplement qu'il y avait "toujours de la place" pour Jordan Fisher.