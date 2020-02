A tous les garçons que j'ai aimés 3 : Lana Condor tease ce qui nous attend dans la suite

Le couple Peter (Noah Centineo) / Lara Jean (Lana Condor) va-t-il se séparer dans A tous les garçons que j'ai aimés 3 ? A la fin du deuxième film, mis en ligne le mercredi 12 février, Lara Jean terminait en couple avec Peter malgré son rapprochement avec John Ambrose McClaren joué par Jordan Fisher. Le duo devrait traverser de nouvelles épreuves dans le dernier volet de la trilogie.

Ce qui attend Lara Jean dans le dernier film

Puisque le film est déjà tourné, Lana Condor s'est confiée sur A tous les garçons que j'ai aimés 3 dans une interview donnée à The Hollywood Reporter. Dans la suite, Lara Jean va devoir faire face à des choix compliqués concernant son avenir. Et pour cause : Lara Jean et Peter entameront leur dernière année de lycée. "Elle essaie de trouver ce qu'elle va faire à l'avenir et doit faire des choix entre ce qui est bien pour elle et ce qu'elle veut sur le moment. C'est très compliqué" a d'abord confié l'actrice vue aussi dans la série Deadly Class.

Et d'ajouter : "Je peux vous dire qu'elle fait face à de vrais choix. Ce que j'aime dans ce troisième film, c'est qu'elle devient vraiment elle-même. Il y a vraiment un début, un milieu et une fin et pour moi, c'était génial en tant qu'actrice car j'ai eu le temps de jouer ça, de grandir et de me sentir bien avec la façon dont on a terminé ça". Dans une interview donnée à Entertainment Tonight, l'actrice a aussi ajouté que ce troisième film sera le plus mature de la saga. La date de sortie de A tous les garçons que j'ai aimés 3 n'a pas été annoncée.