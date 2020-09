Enola Holmes : Millie Bobby Brown, enquêtrice de choc pour de vibrantes aventures

Un film qui dépoussière l'univers de Sherlock Holmes

Créé par Arthur Conan Doyle, le personnage de Sherlock Holmes a eu droit à plus d'une version depuis sa première apparition en 1887. Que ce soit en films dès le début du XXème siècle puis avec la franchise de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr et Jude Law entre 2009 et 2011 ou en séries avec Sherlock porté par Benedict Cumberbatch et Elementary avec Jonny Lee Miller, on pensait avoir tout vu sur l'univers du célèbre détective mais Enola Holmes nous prouve que le mythe peut toujours être dépoussiéré et remis au goût du jour. Non seulement car il donne une nouvelle lecture du personnage joué ici par Henry Cavill mais surtout via son héroïne. Destiné à l'origine au cinéma (les droits ont ensuite été racheté par Netflix), Enola Holmes s'intéresse à la jeune soeur du détective, un personnage créé par Nancy Springer avec sa série littéraire qui compte six romans.

L'héroïne qu'on attendait

Bien que l'action du film se déroule à l'époque victorienne, Enola Holmes sonne comme un film résolument d'actualité grâce à son héroïne libre et féministe avant l'heure. A une époque où la société imposait un certain standing aux jeunes femmes, Enola, elle, a été élevée en toute liberté par une mère en avance sur son temps, préférant l'escrime ou le tennis à la bienséance. Enola, malgré son âge, n'a pas peur de partir à l'aventure, de se confronter aux opinions des autres et d'assumer la jeune femme qu'elle est. Ce côté enjoué et espiègle est d'ailleurs reflété dans les nombreux moments où Enola s'exprime directement au spectateur. Si ça vous rappelle un peu Fleabag, c'est normal : son réalisateur n'est autre que Harry Bradbeer qui a collaboré à la réalisation de la série portée par Phoebe Waller-Bridge.