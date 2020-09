Stranger Things saison 4 : le tournage va (enfin) reprendre !

Depuis quelques semaines maintenant, Netflix brise de nombreux coeurs auprès de ses abonnés. Suite à l'épidémie de Covid-19, plusieurs tournages sont en effet à l'arrêt ce qui engendre forcément de grosses pertes financières. Aussi, la plateforme de streaming a récemment été contrainte d'annuler plusieurs séries adorées du public mais moyennement puissantes en terme d'audiences, avec l'espoir de colmater les trous dans son budget.

Stranger Things enfin en marche ?

Bonne nouvelle, la lumière semble (enfin) être au bout du tunnel pour Netflix. Alors que la production de la saison 2 de The Witcher a récemment repris, c'est le tournage de la saison 4 de Stranger Things qui devrait à son tour être lancé. D'après les informations de Deadline, l'équipe créative de la fiction fantastique portée par Millie Bobby Brown aurait pour objectif de rallumer les caméras à partir du 28 septembre prochain !

Alors attention, il est encore un peu trop tôt pour s'exciter. Le site américain le précise, "Netflix n'a pas souhaité commenter cette info" et "comme c'est le cas avec n'importe quelle autre production en cette période de pandémie, la date peut possiblement changer". Surtout, on a récemment pu le voir avec le film The Batman, il suffit de l'apparition d'un nouveau cas au sein de l'équipe sur les plateaux pour ralentir tous les efforts sur le tournage.

Une bonne nouvelle pour la série

Néanmoins, cette révélation reste une bonne nouvelle. Premièrement, plus tôt le tournage reprend et plus tôt sa diffusion sera rendue possible sur Netflix. Autant dire qu'à l'heure actuelle, on peut au mieux du mieux espérer une mise en ligne fin 2021/début 2022.

Deuxièmement, elle nous rappelle que Netflix compte sur Stranger Things pour le futur et ce, malgré son gigantesque coût qui peut faire tâche en ces temps de crise sanitaire/économique. Elle ne devrait donc pas connaître un destin à la The Society qui avait été renouvelée en 2019 avant d'être finalement annulée cet été alors même que la production venait de débuter...