The Batman : Robert Pattinson positif au coronavirus ? Le tournage interrompu

Les fans de Batman étaient sceptiques de savoir que ce serait Robert Pattinson et non Ben Affleck qui interpréterait le héros de DC dans The Batman de Matt Reeves. Pourtant, la première bande-annonce du film dévoilée fin août donnait bon espoir quant à ce nouveau Bruce Wayne. De quoi rendre l'attente encore plus difficile. Et il faudra se montrer patient avant de pouvoir découvrir ce nouveau Chevalier noir, la faute à l'épidémie de Covid-19.

Le tournage de The Batman à nouveau interrompu

Prévu pour 2021, le film n'a pas encore fini son tournage, qui a repris il y a peu au Royaume-Uni... et celui-ci n'est pas près d'avancer. Alors que seulement un quart du projet n'a pu être tourné après avoir été suspendu en mars, le tournage vient à nouveau d'être interrompu à cause d'un cas de coronavirus au sein de l'équipe. Dans un communiqué, Warner Bros précise qu'un "membre de l'équipe de production de Batman a été testé positif au Covid-19, et a été placé en isolement conformément aux protocoles en vigueur", sans pour autant préciser de qui il s'agit.

Robert Pattinson testé positif au coronavirus ?

"Le tournage est temporairement suspendu", ajoute le studio. Selon Vanity Fair, il s'agirait de Robert Pattinson lui-même. Une information à laquelle ni l'acteur, ni les studios n'ont réagi. Il ne serait pas la première célébrité à être testée positive : Dwayne Johnson, Neymar ou encore Tom Hanks font partie d'une très longue liste de stars touchées par le coronavirus.