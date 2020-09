Dwayne Johnson, sa femme et ses filles de 4 et 2 ans testés positifs au coronavirus

Même les plus costauds peuvent être contaminés par le coronavirus. Dans une vidéo dévoilée ce mercredi 2 septembre 2020 sur Instagram, Dwayne "The Rock" Johnson a révélé avoir été testé positif au Covid-19, tout comme sa femme Lauren Hashian et ses filles, Jasmine, 4 ans, et Tiana, 2 ans. "Je voulais vous donner des infos sur ce que j'ai vécu ces trois dernières semaines. Voilà les infos : ma femme Lauren ainsi que mes deux filles et moi-même avons été testés positif au Covid-19. Je peux vous dire que cela a été la chose la plus difficile que nous ayons eu à traverser en tant que famille."

Dwayne Johnson, sa femme et ses filles testés positifs au coronavirus

L'acteur de 48 ans avoue que ça a été difficile de voir toute sa famille souffrir : "J'aurais aimé être le seul testé positif, mais je n'étais pas le seul, c'était toute ma famille". Heureusement, 3 semaines plus tard, tout le monde va mieux et est en bonne santé : "Je suis heureux de vous dire que nous allons bien. [...] Nous ne sommes plus contagieux et nous sommes, Dieu merci, en bonne santé".

"Ne baissez pas la garde"

L'acteur de Fast dans Furious explique qu'ils ont été contaminés par des amis de la famille, qui ne savaient pas qu'ils étaient positifs, et met en garde ses abonnés : "Si vous recevez des amis ou de la famille chez vous, vous les connaissez, vous leur faites confiance. Ils ont peut-être été en quarantaine comme vous. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez jamais. Ne baissez pas la garde." Il rappelle l'importance de porter un masque et de et booster son "système immunitaire avec des vitamines et des antioxydants". De plus en plus de célébrités ont révélé avoir eu la covid-19, à l'instar de Neymar, Tom Hanks et sa femme, Novak Djokovic, Tibo Inshape et Juju FitCats, ou encore Stéphanie Durant.