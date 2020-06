Novak Djokovic et sa femme testés positifs au coronavirus, il s'excuse

Certains ont tendance à vite l'oublier mais non, le coronavirus n'a pas disparu. Alors que le déconfinement s'accélère, que le retour à l'école est obligatoire depuis ce lundi 22 juin, que les cinémas réouvrent, que les sports collectifs sont de nouveau autorisés et que la foule se réunit à l'occasion de la fête de la musique, le Conseil scientifique a émis sa crainte d'une deuxième vague "extrêmement probable" après la rentrée, lorsque les températures auront chuté. En attendant, les clusters de contamination se multiplient en France et l'épidémie continue de se répandre à l'étranger.

Novak Djokovic et sa femme testés positifs au coronavirus

Dans un communiqué partagé ce mardi 23 juin 2020, Novak Djokovic a annoncé avoir été testé positif à la covid-19, tout comme sa femme : "Dès que nous sommes rentrés à Belgrade, nous avons effectué le test qui s'est avéré positif, pour moi comme pour mon épouse Jelena. Nos enfants, eux, ont été déclarés négatifs.". Le numéro un mondial a présenté ses excuses pour avoir organisé l'Adria Tour, un tournoi amical "dont l'intention était d'aider les gens dans le besoin", et qui devait se dérouler du 13 juin au 5 juillet 2020 dans les Balkans (en Serbie et Croatie).

Et pour cause, trois autres joueurs (Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki) ont également attrapé le virus et la finale de la deuxième étape de l'Adria Tour à Zadar prévue dimanche dernier contre le Russe Andrey Rublev a été annulée : "Nous avons organisé ce tournoi à un moment où la force de l'épidémie baissait, pensant que les conditions étaient réunies. Malheureusement, le virus est toujours présent et il va nous falloir apprendre à vivre avec. Je suis profondément désolé de chacun de ces nouveaux cas. J'espère que personne n'aura de complications et tout le monde finira par se porter bien". De son côté, le joueur de tennis va respecter la quatorzaine : "Je vais rester à l'isolement pendant les prochains quatorze jours et me faire à nouveau tester dans cinq jours".