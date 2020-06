Retour à l'école obligatoire le 22 juin : comment ça va se passer ?

Entamé le 11 mai dernier, le déconfinement s'accélère. Lors de son allocution télévisée de ce dimanche 14 juin 2020, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs nouvelles mesures. Parmi elles, le retour à l'école obligatoire pour tous (sauf pour les lycéens) à partir du 22 juin 2020. "Dès demain en Hexagone comme en outre-mer, les crèches, les écoles, les collèges se prépareront à accueillir à partir du 22 juin tous les élèves de manière obligatoire et selon les règles de présence normales". Mais comment ça va se passer ?

Le retour à l'école obligatoire dès le 22 juin

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education, a annoncé ce matin sur Europe 1 un allègement du protocole sanitaire. Ainsi, la distanciation physique sera réduite : "L'allègement fondamental sera celui de la distanciation physique. Elle sera moins contraignante puisqu'elle passera de 4 m2 à un mètre latéral entre chaque élève". "Dans les écoles élémentaires et les collèges, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre chaque élève lorsqu'ils sont côte à côte ou qu'ils se font face", explique un décret. Fini donc la limitation de 15 élèves par classe. En revanche, les gestes barrières comme le lavage de mains ou la présence de gel hydroalcoolique sont maintenus.

Un allègement du protocole sanitaire ?

Alors que nombreux sont ceux à ne pas voir l'intérêt de remettre leurs enfants à l'école pour seulement deux semaines, il insiste : "La règle c'est le retour de tout le monde. Deux semaines c'est très important, chaque jour compte dans la vie d'un élève. L'objectif que j'avais depuis plusieurs semaines (...), c'est qu'il n'y ait pas de parenthèse pour les élèves entre mars et septembre." Il ne s'agit donc pas de "terminer le programme cette année" mais de "se retrouver" et "faire le point sur là où en est chacun". La "nouvelle version" du protocole sanitaire devrait être dévoilée demain.